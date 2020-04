Ngày 22-4, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết cơ quan chức năng địa phương vừa phát hiện, bắt giữ 8 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc. Theo đó, nhóm này gồm 3 nam, 5 nữ nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc số 446 đến mốc 450 thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc hôm 21-4.



8 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh: Báo Hà Giang

Theo lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc, số công dân này đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau như TP HCM, Nghệ An, Hải Phòng, Tuyên Quang và Hà Giang. Họ vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động tự do và bị công an Trung Quốc phát hiện rồi yêu cầu quay trở lại địa phương

"Sau khi rà soát, đo thân nhiệt, tổ công tác đã bàn giao 8 người trên cho lực lượng chức năng để đưa vào cách ly tập trung tại khu vực mốc 456. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp này theo quy định"- lãnh đạo huyện Mèo Vạc nói

Mèo Vạc là huyện vùng cao có đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh của Trung Quốc với nhiều đường mòn, lối mở. Thời gian qua, để kiểm soát cư dân qua lại biên giới trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, địa phương đã thành lập 7 chốt kiểm soát 24/24h tại khu vực đầu cầu Tràng Hương, Mốc 450, 465, 489, 504, 499, 519.