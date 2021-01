Ngày 25-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thịnh Phát (SN 1994) 10 năm tù, bị cáo Bùi Tấn Dương (SN 1994) 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2000, là vợ Dương) 3 năm tù giam, bị cáo Phạm Thị Hồng Gấm (SN 1994, là vợ Phát) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Bùi Tấn Dương và Nguyễn Thịnh Phát là bạn bè. Dương thường tâm sự với Phát rằng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Còn Phát than phiền gia đình bị chủ nợ "hỏi thăm" liên miên. Sau đó, hai người bàn bạc cùng nhau trộm cắp tài sản kiếm tiền trả nợ.

Bốn bị cáo hầu tòa về tội "Trộm cắp tài sản"

Rạng sáng 29-12-2019, hai cặp vợ chồng chở nhau bằng xe máy đi "săn mồi" trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức, TP HCM). Đến đường Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A), nhóm này phát hiện trong sân một căn nhà có chiếc mô tô, cửa không khóa và chìa khóa cắm trên mô tô. Ngay lập tức, Phát nhanh nhẹn mở cổng vào trong, lấy trộm mô tô. Dương nhận nhiệm vụ cảnh giới, hai người vợ ngồi trông xe bên ngoài.

Sáng cùng ngày, Phát xem Facebook có tài khoản "T.N" đăng tin mất xe, kèm hình ảnh xe và hình ảnh nhóm đối tượng đột nhập vào nhà lấy xe. Mọi thông tin đều trùng khớp với mô tô cả nhóm đã trộm. Nghĩ chiếc xe có giá trị cao, khó tiêu thụ nên Phát nhờ anh trai liên lạc với bị hại để trả lại tài sản.

Chiều 29-12-2019, anh trai Phát mang mô tô đi trả thì công an chờ sẵn kiểm tra, tạm giữ người cùng phương tiện. Qua làm việc, cơ quan công an xác định chiếc xe này chính là tài sản mất trộm mà chủ sở hữu đã trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, bốn đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả định giá, xe máy nói trên có giá trị 535 triệu đồng.