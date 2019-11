Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, ngày 23-11, cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc một người dân bị đối tượng lạ gọi điện thoại thông báo trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo trình báo, ngày 13-11, chị H. (ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) được một người lạ gọi điện thoại tự xưng tên Hoàng Tuấn Anh, công tác tại 1 ngân hàng thông báo chị đã trúng thưởng 1 xe máy SH trị giá 90 triệu đồng và 300 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng yêu cầu chị H. phải đóng trước 6 triệu đồng để làm thủ tục liên quan đến giấy tờ xe, biển số xe và đóng thêm 40 triệu đồng tiền thuế. Tin lời, ngay trong ngày, chị H. đã chuyển qua tài khoản cho đối tượng 16 triệu đồng. Sau đó, chị H gọi điện liên lạc nhưng không được nên trình báo với công an.

Tương tự, chị Phan Thị L. (ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cũng bị đối tượng xưng tên Nguyễn Văn Bình, nhân viên của một công ty mạng xã hội thông báo chị L. đã trúng thưởng trong chương trình người chơi Facebook lâu năm với phần quà là một chiếc xe SH và số tiền 50 triệu đồng.

Ngày 10-11, đối tượng gọi điện yêu cầu chị L. đóng 5 triệu đồng để làm thủ tục nhận tiền qua ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu chuyển thêm 13 triệu đồng để làm các giấy tờ thủ tục liên quan và đóng thuế.

Để tạo lòng tin, đối tượng đã chụp một số hình ảnh giả mạo việc khách hàng nhận quà trúng thưởng, tên tuổi, địa chỉ của khách hàng rồi gửi qua tin nhắn Facebook cho nạn nhân. Tin tưởng, chị L. đã vay mượn người thân được 18 triệu đồng và chuyển cho đối tượng Bình.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, đã có rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, mạng xã hội bằng hình thức nhận quà trúng thưởng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, không tin những lời thông báo nhận quà trúng thưởng, hoặc giao dịch, chuyển tiền cho người lạ, đồng thời khi có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an.