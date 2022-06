Ngày 6-6, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đang phối hợp với Công an xã Xuân Hòa điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến trên địa bàn khiến ít nhất 1 người bị thương.



Ảnh chụp từ clip ghi lại vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khuya 5-6, một nhóm thanh niên khoảng 6 người đi trên 3 xe máy kéo đến trước cổng một nhà dân. Sau đó, các thanh niên này đã dùng đá ném vào trong, dùng dao rựa chặt vào cổng.

Thấy vậy, phía trong nhà dân có 2 nam thanh niên (một người cầm theo hung khí) cùng 1 phụ nữ đi ra thì nhóm kia bỏ đi.

Bị 2 nam thanh niên trong ngôi nhà dùng đá đuổi theo ném, nhóm thanh niên đã đã quay lại cầm hung khí lao vào chém nhau. Cuộc hỗn chiến đã khiến 1 thanh niên bị chém thương tích ở tay.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân bắt từ mâu thuẫn bạn gái. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.