Ngày 13-9, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Trần Văn Nhâm (SN 2002, quê Kon Tum) và Phạm Tài Huấn (SN 2001, quê Quảng Trị, cùng tạm trú quận Hải Châu) để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".



Nhâm và Huấn bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "mua bán trái phép chất ma túy"

Khoảng 22 giờ ngày 11-9, tại đường 3 Tháng 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an quận Hải Châu kiểm tra xe máy BKS 92H1-747.xx do Huấn điều khiển, chở theo Trần Văn Nhâm.

Kiểm tra, công an phát hiện hai thanh niên đang giấu 2 gói cần sa nặng khoảng 20 gram. Nhâm khai nhận đây là ma túy cần sa mang theo để bán cho dân chơi, nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Khám xét trọ của Nhâm, Công an quận Hải Châu thu giữ nhiều hộp nhựa đựng cần sa, được phân loại theo chất lượng và giá thành. Tổng khối lượng cần sa thu giữ hơn 0,5kg.

Các đối tượng khai nhận đang là sinh viên tại các trường đại học tại Đà Nẵng nhưng ham chơi, sa vào tệ nạn cờ bạc, lô đề. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng mua bán ma túy để kiếm lời.

Số ma túy thu giữ tại nhà trọ của các đối tượng, lên đến 0,5 kg cần sa các loại

Qua mắt công an, các đối tượng thuê phòng trọ để ở và phòng trọ cất giấu ma túy ở hai địa chỉ khác nhau, lập Facebook ảo để liên hệ với khách hàng.

Theo đó, khách mua cần sa phải chuyển khoản trước với nội dung chuyển khoản là "thanh toán tiền thức ăn chó mèo". Sau khi "chốt đơn" với khách, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ, tiến hành phân chia, ship hàng bằng cách bỏ vào các gói thức ăn cho chó, mèo.

Cạnh đó, để phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, Huấn và Nhâm nhập nhiều loại cần sa nhiều chủng loại, màu sắc và mùi vị khác nhau để bán với chất lượng và giá tiền đa dạng, phù hợp với tài chính của khách mua.

Để chứng minh cho "chất lượng" của cần sa, người bán không ngần ngại gửi video, ảnh chụp sản phẩm cho khách hàng qua tin nhắn. Bằng cách đội lốt bán thức ăn chó mèo, Nhâm và Huấn cam đoan có thể vận chuyển toàn quốc.