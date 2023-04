Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Dũng (SN 1996, ngụ huyện Tân Thạch, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Với chiêu trò bán máy móc giá rẻ, đối tượng Hồ Văn Dũng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Dũng đã sử dụng nhiều CMND giả và nhiều sim số điện thoại khác nhau để lập tài khoản Facebook rồi đăng hình ảnh, bài viết rao bán máy cày, máy cắt, máy gặt lúa... giá rẻ.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản khác nhau do Dũng cung cấp rồi chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Đối tượng Hồ Văn Dũng tại cơ quan công an

Với thủ đoạn đó, từ tháng 12-2022 đến nay, đối tượng Dũng đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành phố.

Trong đó, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định đối tượng Dũng thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt 246 triệu đồng của 4 nạn nhân ở các tỉnh Đắk Nông, Quảng Trị và Đồng Tháp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nên đề nghị ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự thì liên hệ để phối hợp làm rõ.