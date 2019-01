Hàng chục tên côn đồ xông vào quán ăn đêm truy sát, chém trọng thương 2 anh em

28/01/2019 15:09

Ngày 28-1, thượng tá Đặng Đình Tại, Trưởng Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc truy sát, chém nhau trong quán ăn đêm trên địa bàn và vụ việc đang được cơ quan điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Video clip 2 anh em họ ở Thanh Hóa bị nhóm côn đồ hung hãn xông vào quán ăn truy sát, chém trọng thương

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 40 phút khuya ngày 26-1, tại một quán ăn vỉa hè trên phố Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn.

Vào thời điểm trên, anh Lê Như Kh. (SN 1990) và anh Lê Như H. (SN 1997, là anh em con chú con bác; cùng ngụ phố Long Sơn, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) đang ngồi ăn đêm cùng một số người bạn, bất ngờ có hàng chục tên côn đồ đi trên nhiều xe máy, tay cầm dao kiếm, mã tấu, tuýp sắt, gậy… bất ngờ xông vào quán truy sát, chém tới tấp vào người anh Kh. và H.

Thấy vậy, nhóm anh em Kh., H. tháo chạy sang quán đối diện để thoát thân, nhưng nhóm côn đồ vẫn hung hãn mang hung khí truy sát. Hậu quả, anh Kh. bị chém 2 nhát vào đầu, còn anh H. bị chém 2 nhát đứt gân tay phải.

Cảnh nhóm côn đồ dùng dao kiếm, mã tấu hung hãn chém người gây thương tích

Điều đáng nói, trong quá trình bị truy sát, 2 anh em Kh. và H. đã quỳ xuống đất van xin nhưng nhóm côn đồ kia quyết không tha, tiếp tục đánh cho đến khi 2 nạn nhân gục xuống mới bỏ đi.

Theo 2 nạn nhân, cách thời điểm xảy ra vụ truy sát, giữa họ và một nhóm ăn cùng có xảy ra mâu thuẫn, va chạm, sau đó nhóm trên không ăn nữa, đứng lên bỏ về. Một lúc sau thì nhóm của anh em Kh. và H. bị hàng chục thanh niên xông vào chém. "Nhóm chúng tôi không có mâu thuẫn và không quen biết nhóm côn đồ kia. Có chăng do ngồi ăn cạnh, họ không vừa mắt nên mang hung khí đến truy sát anh em tôi" - anh Lê Như Kh. nói.

Vết thương nặng ở đầu phải khâu nhiều mũi của anh Lê Như Kh.

Trung tá Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng Công an phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn), cho biết sau khi sự việc xảy ra, công an phường xuống làm rõ, lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc cho Công an TP Sầm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh