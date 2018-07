Hàng chục thanh thiếu niên thuê nhà nghỉ để “bay”

13/07/2018 13:46

Ngày 13-7, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết kết quả xét nghiệm trong số 27 đối tượng thanh thiếu niên có dấu hiệu sử dụng ma túy tập thể ở một nhà nghỉ thì có đến 25 người dương tính với chất ma túy.



Lực lượng công an kiểm tra hiện trường

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 10-7, Công an phường Vỹ Dạ và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Huế bất ngờ kiểm tra tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Phan Chánh, phường Vỹ Dạ, TP Huế. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 6 phòng có 27 thanh thiếu niên nam nữ sinh hoạt chung, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, tại phòng nghỉ của các đối tượng được trang bị âm ly, loa công suất lớn, đèn chớp nhiều màu sắc, dàn DJ… để phục vụ hoạt động "bay" vui chơi. Công an thu giữ gần 0,56 gam ma túy và nhiều gói ma túy đã qua sử dụng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận loại ma túy sử dụng là thuốc lắc và "khay" hay còn gọi là Ketamin.

