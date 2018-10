Vụ Văn Kính Dương: Hàng loạt cán bộ trại giam bị xử lý vì để trùm ma túy bỏ trốn

03/10/2018 15:02

Ngày 3-10, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Văn Kính Dương (SN 1980; ngụ TP Hà Nội), Lê Văn Mang (SN 1987; ngụ quận 8, TP HCM), Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1984; ngụ quận 3, TP HCM) cùng 6 đồng phạm khác về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".



Các bị can này bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Riêng Văn Kính Dương còn bị đề nghị truy tố 3 tội danh: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam".

Theo cáo trạng, năm 2008, Văn Kính Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) phạt 5 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Đang thi hành án thì ngày 11-10-2008, Dương có hành vi tàng trữ ma túy nên bị phạt 7 năm tù.

Văn Kính Dương lúc mới bị bắt

Dương bị giam tại buồng giam số 4, nhà giam K1, trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Rạng sáng 4-11-2010, Dương và 4 bạn tù đã trốn khỏi trại giam do ông Trần Văn Minh (SN 1985) làm cán bộ quản giáo.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giữ và xét xử 4 bị can về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ", riêng Văn Kính Dương trốn thành công và bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Do để phạm nhân bỏ trốn, quản giáo Trần Văn Minh bị khởi tố, truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn". Đồng thời, 6 cán bộ khác tại trại giam tỉnh Thanh Hóa bị xử lý kỷ luật từ khiến trách đến cảnh cáo.

Tang vật ma túy thu giữ từ biệt thự thuê của ông trùm

Sau khi bỏ trốn, Dương vào TP HCM lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu (SN 1980) rồi thuê một căn hộ ở khu dân cư biệt lập, cao cấp, tập trung nhiều quan chức ngoại giao các nước để sản xuất, mua bán trái phép ma túy.

Tháng 6-2016, Dương quen một đối tượng tên "Tom" (không rõ lai lịch) ở một vũ trường. Sau đó, Tom cùng Dương bàn bạc và thống nhất sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu; nguyên liệu sản xuất Tom sẽ lo.

Siêu xe công an thu giữ của Văn Kính Dương

Sau khi thỏa thuận, Dương ra lệnh cho đàn em thuê biệt thự, mua hóa chất để nghiên cứu, pha trộn các hợp chất hóa học sản xuất ma túy đá. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng liên tục thay đổi "sào huyệt" sản xuất, từ TP HCM nhóm này di chuyển ra TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) rồi về vùng núi ở tỉnh Đồng Nai.

Mỗi lần di chuyển nơi sản xuất, băng nhóm Văn Kính Dương đều ma mãnh xóa dấu vết. Riêng các chai lọ dùng để sản xuất, sau khi sử dụng xong Dương lệnh cho đàn em chở xuống Đồng Tháp phi tang.

Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an TP HCM và Công an quận Bình Thạnh do thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó Giám đốc Công an TP HCM) trực tiếp chỉ đạo đã theo dõi, xâm nhập và đánh úp, bắt trọn băng nhóm này.

Theo kết luận của Công an TP HCM, Văn Kính Dương đã sản xuất thành công 120 kg ma túy đá và chỉ từ tháng 6-2016 đến tháng 4-2017, Dương đã tiêu thụ trót lọt 18 kg thuốc lắc. Qua khám nhà, công an thu giữ gần 2,6 tỉ đồng, 10.000 USD cùng nhiều siêu xe và tài sản có giá trị khác.

Phạm Dũng