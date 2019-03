03/03/2019 12:31

Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy (SN 1989, quốc tịch Negeria) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận, đầu tháng 7-2017, anh Nguyễn Thanh L. (SN 1993, quê Hậu Giang) lên facebook kết bạn với một người nước ngoài giới thiệu là người quốc tịch Anh. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa, điện thoại và một phong bì trị giá 20.000 USD gửi thông qua công ty giao nhận.

Sáng 31-7-2017, một phụ nữ gọi điện cho L. nói người của công ty, L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí. Tin lời, L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này.

Nhiều người đã bị lừa vì ham quà tặng



Sau khi chuyển tiền, đợi đến chiều không thấy quà đến, L. gọi thì người này nói do có 20.000 USD nên phải đóng hơn 80 triệu đồng mới được nhận. L. không đồng ý và yêu cầu chuyển lại 18,3 triệu đồng thì đường dây này không liên lạc được nên anh ra công an trình báo.

Công an TP HCM xác định được số tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998, ngụ huyện Phú Thiện, Gia Lai) và một phụ nữ khác ở Khánh Hoà.

Tại công an, Nguyễn Tuấn Anh khai cùng với bạn là Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 1997, quê Di Linh, Lâm Đồng) ra Công viên 23 tháng 9 (quận 1) để học tiếng Anh thì làm quen với một người tên Edu Grace. Sau đó, người này nhờ Tuấn Anh và Ngân mở giùm một số tài khoản ngân hàng để làm ăn.

Không những mở giùm tài khoản mà Tuấn Anh còn nhiều lần đi rút tiền cho Edu Grace. Ngày 15-9-2017, Tuấn Anh bị công an mời lên làm việc thì khai rằng chỉ mở tài khoản và rút tiền giùm (?!).

Trong lúc Tuấn Anh đang bị tình nghi thì Edu Grace gọi yêu cầu rút tiền giùm. Tuấn Anh hẹn Edu Grace ra một quán thức ăn nhanh ở quận 1 nói chuyện. Khi Edu Grace vừa xuất hiện thì bị công an tạm giữ.

Qua đấu tranh, Edu Grace thừa nhận y chính là Okwudilichukwu Chinedu Timothy. Đối tượng khai sang Việt Nam du lịch và ở lại làm việc cho một người bạn, do bị mất hộ chiếu nên sống lang thang.

Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Okwudilichukwu Chinedu Timothy đã lên mạng lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Qua điều tra, lời khai ban đầu cho thấy Timothy thừa nhận đã lừa gần 1,2 tỉ đồng và gần 91.000 USD. Tuy nhiên quá trình điều tra, Timothy nhiều lần thay đổi lời khai về số tiền lừa đảo.

Công an TP HCM xác định Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỉ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, trong vụ án này không chỉ các quý bà mà nhiều quý ông cũng nhẹ dạ, cả tin và ham quà tặng bị lừa số tiền lớn.

Phạm Dũng