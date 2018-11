Hàng trăm cảnh sát vây bắt nghi phạm sát hại tài xế taxi

02/11/2018 11:35

Trưa 2-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Lê Nguyễn Triều Vỹ (SN 1997; ngụ TP Tân An) về hành vi giết người, cướp tài sản.



Khoảng 22 giờ ngày 1-11, Vỹ đi bộ đến khu vực ngã ba cầu Tổng Uẩn thuộc phường 5, TP Tân An chờ bạn gái. Cùng lúc thanh niên này kêu taxi hãng Mai Linh do tài xế Phạm Thanh Phong (SN 1988; ngụ xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An) điều khiển đang đậu gần đó chở đi.

Đợi khá lâu bạn gái không tới, Vỹ kêu tài xế chạy vòng ra hướng Quốc lộ 1 dừng lại để chờ. Giả vờ đi tiểu, Vỹ bất ngờ rút dao ra đâm trúng vùng ngực, đỉnh đầu tài xế. Dù bị đâm trọng thương nhưng tài xế cố gắng tung cửa chạy ra ngoài nhưng kẻ gian tiếp tục đâm thêm 3 nhát trúng vai và tay.

Thấy có một taxi chạy ngược chiều đến gần, nạn nhân lao ra cầu cứu. Biết bại lộ, Vỹ băng chạy vào cánh đồng lúa phía sau tuyến đường 833 thuộc phường 5, TP Tân An lẩn trốn. Tài xế Phong còn điện báo về tổng đài và được nhóm tài xế đồng nghiệp đậu gần đó đưa vào bệnh viện. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Công an bắt nghi phạm giết tài xế taxi

Nhận tin báo, công an phường phối hợp dân phòng, dân quân, cảnh sát hình sự TP Tân An, Công an huyện Tân Trụ, hình sự tỉnh và cả chó nghiệp vụ phong tỏa toàn bộ khu vực để truy bắt. Sau nhiều giờ lẩn trốn, Vỹ mò qua khu ao sen ven lộ thì bị bắt giữ.

Bước đầu tên Vỹ khai do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên Vỹ chuẩn bị dao, lên kế hoạch cướp taxi.





Tin-ảnh: H.Minh