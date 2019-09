Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Quang Bình (SN 2001), Nguyễn Văn Sinh (SN 2001, ngụ Bình Định) về tội Giết người và Xâm phạm thi thể. Khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Hiếu (SN 1994, trú tại Bình Định) về tội Xâm phạm thi thể.



Thông tin ban đầu, tàu cá BĐ 30653TS hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu do Phạm Hiếu là thuyền trưởng và 5 thuyền viên gồm: Bình, Sinh, Lê Văn Long (SN 1969, trú tại huyện Long Điền), Phạm Thành (SN 1987), Phan Ngọc Anh Vũ (SN 1981).

Từ trái qua, 3 đối tượng Hiếu, Sinh, Bình

Đêm 12-5-2019, khi đang đánh bắt hải sản, thấy ông Long không làm việc, nên Bình và Sinh nhiều lần dùng tay và dép đánh ông Long.

Đến 23 giờ cùng ngày, thấy ông Long tiếp tục không làm việc, Bình nắm cổ áo kéo ông này lên mạn trái tàu và đẩy xuống biển. Ông Long được anh Vũ vớt lên tàu.

Khoảng 1 giờ 13-5, tất cả các thuyền viên khác đều tham gia đánh bắt hải sản nhưng ông Long kêu mệt không tham gia, Sinh kéo ông Long lên mạn tàu phải và đẩy xuống biển. Ông Long được Vũ và Hiếu vớt lên đưa vào cabin nằm nghỉ.

Đến 4 giờ sáng, phát hiện ông Long tắt thở, Hiếu đồng ý để Bình và Sinh ném thi thể ông Long xuống biển, đồng thời Hiếu dùng bộ đàm thông báo cho các tàu trong khu vực báo tin giả rằng có thuyền viên rớt xuống biển mất tích.

Sau khi tàu cá vào đất liền, có thuyền viên đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an về vụ án giết người.