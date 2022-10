Ngày 7-10, VKSND quận 1 (TP HCM) cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo, SN 1992), Phạm Quyền Quy (SN 1999), Nguyễn Ngọc Khương (SN 1999), Nguyễn Phước Tuấn (SN 1991), Phan Hoàng Nam (SN 1998) cùng tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng "Trang Nemo" trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Chiều 16-1, My cùng hai người khác là Phạm Lệ K., Trần Thị H.Y. đến cửa hàng "Trang Nemo". Sau đó, My cùng chị Y. vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị K. đứng bên ngoài.

Trang Nemo

Trong lúc My xin lỗi Trang thì chị K. vào cửa hàng gọi My về nên giữa K. và Trang mâu thuẫn.

Theo kết luận điều tra của Công an quận 1, Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K., sau đó, Quy và Quách Thị Thùy Trang là nhân viên của hàng, xông cào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai… của chị K.

Lúc này, chị Y. xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng là Nam và Tuấn chạy vào. Nam dùng tay đánh vào mắt trái của chị K., Tuấn dùng tay đánh vào mắt phải của chị K.

Sau đó, lực lượng chức năng có mặt đưa tất cả đương sự về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát; Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K. còn Quy, Khương, Nam, Tuấn tiếp tục dùng tay tấn công chị K.

Chị K. bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên 3%, riêng chị Y. không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Vào cuộc điều tra, ngày 20-4, Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội "Gây rối trật tự công an".