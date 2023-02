- Luật sư CAO THẾ LUẬN, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Việc hát karaoke là một trong những cách vừa để xả stress vừa kết nối các thành viên trong gia đình, bạn bè. Nếu chỉ thi thoảng hát hoặc hát vào một dịp nào đó như sinh nhật, lễ, Tết thì còn chấp nhận được.



Thế nhưng thực tế, có nhiều trường hợp hát karaoke vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, mở nhạc quá to vào ban đêm, buổi trưa, khiến hàng xóm xung quanh không thể nghỉ ngơi được.

Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.

Đối với hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn trên, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về chủ tịch UBND các cấp hoặc công an nhân dân theo điều 68, 69 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Do đó, khi gặp phải hàng xóm hát karaoke ồn ào, người dân có thể báo cho UBND hoặc công an phường, xã, thị trấn quản lý địa bàn để được nhanh chóng giải quyết.