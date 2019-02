Hé lộ nguyên nhân dẫn đến việc nữ quản lý tiếp thị bia giết người

21/02/2019 08:56

Sáng 21-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, ngụ căn hộ số 1, tầng 13, Blok C, khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai – TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi giết người.



Chung cư Hoàng Anh Gia Lai TP Buôn Ma Thuột

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17-2, bà Hậu và anh Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) cùng một số người khác đi nhậu. Sau đó nhóm người này tiếp tục tới quán karaoke B.M. (TP Buôn Ma Thuột) để hát. Tại đây bà Hậu mâu thuẫn, cãi nhau với anh Hoàng Anh về việc không chịu uống bia, không tôn trọng lẫn nhau. Khi bà Hậu đi ra ngoài hành lang của phòng hát thì bị anh Hoàng Anh đi ra bẻ tay trái nhưng không bị thương tích gì.

Đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, bà Hậu đi về căn hộ và gọi điện thoại anh Hoàng Anh nói: "Tại sao em đối xử với chị như vậy"? thì anh Hoàng Anh trả lời: "Để em cùng Trâm (một người trong nhóm –PV) lên gặp chị giải thích". Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, chỉ có 1 mình anh Hoàng Anh lên gặp bà Hậu. Trong lúc nói chuyện, bà Hậu bực tức và lấy con dao nhọn để trên bàn đâm một nhát vào bụng anh Hoàng Anh.

Sau khi đâm người, bà Hậu gọi điện cho Ban quản lý chung cư đưa anh Hoàng Anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Đến khoảng 0 giờ 5 phút ngày 18-2, bà Hậu đến Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bà Trịnh Thị Thi Hậu là quản lý tiếp thị bia cho một hãng bia trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột



Tin - ảnh: C. Nguyên