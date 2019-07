Hiệu trưởng lạm dụng tình dục hàng hoạt nam sinh được cho tại ngoại sau 6 tháng tạm giam

20/07/2019 11:25

Ngày 20-7, một lãnh đạo TAND huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), cho biết cơ quan này vừa trả hồ sơ vụ án của bị can Đinh Bằng My (SN 1961, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn), người bị khởi tố về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.



"Chúng tôi trả hồ sơ vụ việc vào ngày18-7, kèm theo quyết định điều tra bổ sung trong hồ sơ vụ án" - vị lãnh đạo TAND huyện Thanh Sơn nói. Tuy nhiên, vị này từ chối tiết lộ đã yêu cầu VKSND huyện Thanh Sơn điều tra bổ sung, làm rõ thêm nội dung gì trong vụ án này.

Bị can Đinh Bằng My trước thời điểm bị bắt tạm giam

Trước đó, ông Đinh Bằng My bị Công an huyện Thanh Sơn khởi tố, bắt tạm giam về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, với cáo buộc đã lạm dụng tình dục nhiều nam sinh của trường trong một khoảng thời gian dài.

Cuối tháng 5-2019, công an huyện Thanh Sơn ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông My về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.

Sau 6 tháng bị tạm giam, đến ngày 14-7, bị can Đinh Bằng My được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm di chuyển khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Luật sư Tạ Ngọc Vân, Trưởng văn phòng luật sư Tạ Vân và cộng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội), là người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại, cho rằng, việc bị can trong vụ án xâm hại trẻ em được tại ngoại nếu không có sự giám sát, quản lý chặt chẽ sẽ có nguy cơ dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Trong văn bản gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thanh Sơn, Luật sư Vân đề nghị cơ quan chức năng đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và bí mật thông tin cá nhân cho các bị hại của vụ án. Đồng thời bày tỏ quan điểm, việc bị can Đinh Bằng My được tại ngoại có thể sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ án nếu để bị can hoặc người thân của bị can được tiếp xúc với các bị hại.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị hại, đảm bảo quá trình điều tra được khách quan, ông Vân kiến nghị các cơ quan có liên quan cần đôn đốc, giám sát cá nhân/tổ chức đã bảo lãnh (nếu có) cho ông My được tại ngoại. "Yêu cầu họ thực hiện ngay việc cam kết nhằm tránh việc tại ngoại của ông My ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án và an toàn của trẻ em tại cộng đồng" - đơn kiến nghị của Luật Sư Vân nêu rõ.

Ngoài ra, Luật sư Tạ Ngọc Vân cũng đề nghị chính quyền cần thông báo rộng rãi đến người dân địa phương về việc ông My được tại ngoại, tránh để bị can này tiếp cận những nơi nhạy cảm, đặc biệt ở những nơi có sự xuất hiện của trẻ em.

B.H.Thanh