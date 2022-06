Ngày 22-6, Công an tỉnh Đồng Nai chính thức thông tin vụ việc bắt giữ ông Quách Văn Đức, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa.



Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch là công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa.



Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quách Văn Đức

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quách Văn Đức về tội "Vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự.

Các lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Công an cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của ông Quách Văn Đức (Phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà) và nơi làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch). Từ đó, thu giữ một số tài liệu phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Công an khám xét nơi ở của ông Quách Văn Đức

Theo điều tra ban đầu, ông Đức liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Dự án có diện tích khoảng 500ha tại 2 xã Long Tân, Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) do Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.

Ngoài bắt ông Đức, công an đang làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án nói trên.

Như báo Người Lao Động đưa tin, năm 2010, Thanh tra Chính phủ có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án KDC Long Tân - Phú Thạnh do Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.

Theo kết luận, năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Tín Nghĩa và Công ty Cao su Đồng Nai lập thủ tục đầu tư KDC Long Tân - Phú Thạnh.

Ban đầu, dự án có diện tích khoảng 500 ha và phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 và nghị định liên quan. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Đồng Nai giao đất dự án trên cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mà không qua đấu giá.

Trụ sở Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch

Phía Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đơn giá 800.000 đồng/m2 theo bảng đơn giá các loại đất năm 2007, do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

Thanh tra Chính phủ cho rằng đơn giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường trong điều kiện bình thường tại khu vực.

Ngoài ra, mức giá tiền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai áp cho doanh nghiệp trên cũng không sát với đơn giá như đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch. Cụ thể, UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị mức giá 1,1 triệu đồng/m2, trong khi với mức giá 800.000 đồng/m2 đã gây thất thoát gần 160 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định việc điều chỉnh đơn giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đối với dự án không đúng trình tự, thủ tục và phương pháp.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm này thuộc về Sở Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai. Cơ quan này kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

