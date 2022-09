Lã Kỳ Anh đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ năm 2018. Bên cạnh đó, Lã Kỳ Anh còn kinh doanh bất động sản, tư vấn du học và ẩm thực.

Là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, anh T.V.T yêu cầu Lã Kỳ Anh bồi thường 970 triệu đồng nhưng đến nay cô ta vẫn chưa khắc phục.

Do không biết đồng hồ do Lã Thị Anh trộm cắp nên công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh T.V.T và những người liên quan. Trong vụ án này, để làm rõ thêm nhiều tình tiết, VKSND TP HCM đề nghị tòa án cùng cấp triệu tập anh T.V.T. và 2 người khác trong phiên xét xử sắp tới.