Sáng 16-8, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tranh chấp Hợp đồng thuê nhà" tại ngôi nhà 48 Ngô Gia Tự (thuộc dự án sân vận động (SVĐ) Chi Lăng giữa nguyên đơn là vợ chồng bà Trần Thị Biên Hòa, Bùi Đức Hùng và bị đơn là Công ty Đầu tư và Phát triển An Phú (gọi tắt Công ty An Phú)



Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án "Tranh chấp Hợp đồng thuê nhà" này.

Ngôi nhà 48 Ngô Gia Tự

Theo nội dung đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ sung của nguyên đơn về "tranh chấp hợp đồng thuê nhà" thì vào ngày 8-6-2008, vợ chồng bà Trần Thị Biên Hòa, Bùi Đức Hùng đã ký Hợp đồng thuê nhà với Công ty An Phú cho thuê ngôi nhà tại số 48 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (gọi tắt căn nhà cho thuê), với giá 204 triệu đồng/năm, thời hạn thuê 10 năm 3 tháng. Đến ngày 22-5-2014, hợp đồng mới được công chứng chứng thực. Sau khi ký Hợp đồng cho thuê nhà, Công ty An Phú đã thanh toán cho vợ chồng bà Trần Thị Biên Hòa số tiền 612 triệu đồng, đến năm 2011 thì không trả nữa. Do Công ty An Phú vi phạm nghĩa vụ thanh toán của Hợp đồng thuê, tự ý sửa chữa nhà không được sự đồng ý bằng văn bản của vợ chồng bà Hòa, nên nguyên đơn đã khởi kiện bị đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê nhà, buộc bị đơn phải trả số tiền thuê nhà còn thiếu cho đến nay.

Sau khi thụ lý vụ án, ngày 29-2-2016, Toà án nhân dân quận Thanh Khê có Bản án sơ thẩm số 02/2016/DS-ST đã quyết định: Công nhận hợp đồng thuê nhà ngày 8-6-2008 giữa hai bên là hợp pháp; buộc bị đơn phải trả số tiền nhà cho thuê còn thiếu là 1.205.712.420 đồng. Do bản án có kháng cáo và kháng nghị. Ngày 14-7-2016, Toà án nhân dân TP Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm bằng Bản án dân sự phúc thẩm số 37/2016/DS-PT tuyên hủy Bản án sơ thẩm số 02/2016/DS-ST ngày 29/2/2016 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, giao vụ án này cho Tòa án sơ thẩm xét xử lại vì cho rằng về tố tụng cần có sự tham gia của Phòng công chứng số 01 TP Đà Nẵng và UBND TP Đà Nẵng. Đồng thời về nội dung, theo Khoản 4 Điều 12 Luật Nhà ở, hợp đồng thuê nhà chấm dứt thuộc trường hợp có quyết định thu hồi đất của UBND quận Hải Châu.

Hàng loạt ngôi nhà thuộc dự án sân vận động Chi Lăng đã được đền bù và UBND TP Đà Nẵng đã thu hồi giao đất cho Tập đoàn Thiên Thanh

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (16-8), chủ tọa phiên tòa thông báo hiện ngôi nhà 48 Ngô Gia Tự đã được Công ty An Phú làm hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Lan Phương thuê lại với giá 12 triệu đồng/tháng, và bà Phương kinh doanh bán bánh cuốn nên đại diện nguyên đơn vợ chồng bà Trần Thị Biên Hòa, Bùi Đức Hùng, yêu cầu cần triệu tập bà Phương để làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, các luật sư đại diện cho Tập đoàn Thiên Thanh cho rằng ngày 7-6-2012, UBND TP Đà Nẵng có văn bản xác nhận Tập đoàn Thiên Thanh đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính thực hiện xong 100% việc nộp tiền sử dụng đất (số tiền là 1.253 tỉ đồng) cho khu đất 4 mặt tiền có diện tích 55.061 m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng. Như vậy, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nêu trên, diện tích 109,7 m2 đất của vợ chồng ông bà Trần Thị Biên Hòa, Bùi Đức Hùng tại số 48 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu nằm trong tổng diện tích đã được UBND TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Công ty TNHH MTV TM DV Toàn Tâm thuộc Tập đoàn Thiên Thanh (GCNQSDĐ số BĐ 655381 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 28-01-2011). Vì vậy, các luật sư đề nghị HĐXX và đại diện Viện kiểm sát quận Thanh Khê xem xét, áp dụng các tình tiết có liên quan để quyết định phân xử: Xem xét trả lại đơn kiện cho nguyên đơn do người khởi kiện không có quyền khởi kiện, do đối tượng tranh chấp là căn nhà cho thuê không còn thuộc quyền sở hữu của ông bà Bùi Đức Hùng, Trần Thị Biên Hòa vì đã được UBND quận Hải Châu ra quyết định thu hồi và thực hiện xong việc đền bù. Đồng thời ông Bùi Đức Hùng, bà Trần Thị Biên Hòa đã được bố trí 02 lô đất (01 lô đất chính mặt tiền dường 2/9; 01 lô đất diện hộ chính đường 5,5m Khu dân cư Tuyên Sơn theo Quyết định số 4930 ngày 14-6-2011). Hai là, có đầy đủ căn cứ pháp lý khẳng định Tập đoàn Thiên Thanh là chủ sử dụng và sở hữu hợp pháp liên quan đến 55.061m2 đất thuộc Dự án SVĐ Chi Lăng, trong đó có phần diện tích 109,7m2 trước đây thuộc quyền sử dụng của vợ chồng bà Trần Thị Biên Hòa, ông Bùi Đức Hùng.

Ba là, do phần diện tích đất bị thu hồi từ tháng 11/2010 nên kể từ thời điểm này, việc vợ chồng ông bà Trần Thị Biên Hòa, Bùi Đức Hùng thụ hưởng số tiền thuê nhà do Công ty An Phú đã trả 612 triệu đồng và việc Công ty An Phú sử dụng căn nhà mà không trả tiền thuê từ năm 2011 đến nay là không hợp pháp. Tập đoàn Thiên Thanh yêu cầu buộc các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm hoàn trả các khoản tiền nói trên cho Tập đoàn Thiên Thanh. Bốn là, kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền thuộc UBND TP Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu yêu cầu các bên có liên quan bàn giao ngay căn nhà 48 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu cho Tập đoàn Thiên Thanh theo các quyết dịnh kê biên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Tập đoàn Thiên Thanh để bảo đảm thi hành án.

Sau khi nghe các bên trình bày, đại diện VKS cho rằng để khách quan trong xét xử cần triệu tập thêm những người liên quan là bà Nguyễn Thị Lan Phương và đại diện Ngân hàng mà Công ty TNHH MTV TM DV Toàn Tâm thuộc Tập đoàn Thiên Thanh đã cầm Giấy chứng nhận QSDĐ tại sân vận động Chi Lăng để làm sáng tỏ vụ kiện.

Sau khi nghị án HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.