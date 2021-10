Ngày 5-10, lãnh đạo Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết đơn vị nghiệp vụ của Công an quận đang vào cuộc điều tra xác minh vụ giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 1-10, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) nhận được đơn trình báo của ông P. (SN 1970; trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội). Theo đơn, ông P. nhận được điện thoại từ một đối tượng xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng thông báo có quyết định bắt giam ông liên quan tới 1 đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Đối tượng yêu cầu ông P. phải giải trình tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP.

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng thì ông P. phát hiện tài khoản bị rút mất 317 triệu đồng. Lúc này ông P. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh "mắc bẫy" của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho bất kỳ người nào khác.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.