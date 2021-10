Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp phá ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp gồm nhiều đối tượng hình sự cộm cán ở Nghệ An và Thanh Hóa.



Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 18-10, hơn 60 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quỳ Hợp triển khai lực lượng vây ráp khu vực đồi keo ở xóm Châu Thành (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp), nơi một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Khi phát hiện công an, các đối tượng lên xe ôtô 16 chỗ bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ hơn 400 triệu đồng, 2 xe ôtô, 17 điện thoại di động, 1 bộ đàm và nhiều tang vật liên quan hành vi đánh bạc.

Các "quý bà" tham gia sới bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, ổ nhóm đánh bạc này do Đào Thế Hồng (SN 1967, trú xã Tam Hợp) cầm đầu. Hồng có 9 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, giết người, đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc trong ổ nhóm của Hồng gồm các đối tượng đã có nhiều tiền án đến từ các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An và một số địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, tham gia đánh bạc còn có 6 "quý bà".

Giúp sức cho Đào Thế Hồng điều hành đường dây đánh bạc chuyên nghiệp này còn có con trai là Đào Xuân Tân (SN 1992) và một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới sử dụng bộ đàm để liên lạc. Để vào được sới bạc do Hồng điều hành, mỗi con bạc phải nộp 1 triệu đồng cho đàn em của Hồng.

Công an khám xét nhà Đào Xuân Tân. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình bị vây bắt, đối tượng Đào Xuân Hồng và con trai là Đào Xuân Tân cùng một số đối tượng khác lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi đã chạy thoát vào rừng. Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức 2 tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng cầm đầu Đào Xuân Hồng tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp và tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan. Đến 16 giờ ngày 20-10, lực lượng Công an đã bắt giữ Đào Xuân Tân khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.