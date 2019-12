Sáng ngày 17-12, thông tin từ ông Phạm Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Một nạn nhân bị đâm từ vong khi đưa tới bệnh viện - Ảnh: P. Tâm

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 16-12, 3 thanh niên ở huyện Diễn Châu gồm Lê Văn A. (SN 2000, trú xã Diễn An), Cao Văn D. (SN 1992, trú xã Diễn Trung), anh Cao Văn Ch. (SN 1992, trú xã Diễn An) rủ nhau sang xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) chơi. Tại đây, nhóm thanh niên trên có xảy ra xích mích với một nhóm người khác.

Bị đuổi đánh, 3 thanh niên trên bỏ chạy về hướng xã Diễn Lộc. Khi chạy đến xóm 8, xã Diễn Lộc thì bị chặn lại. Trong lúc hỗn chiến, anh A. và anh D. bị đối thủ dùng dao đâm tử vong, anh Ch. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu đang cùng Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ gây án.

Hiện vụ án mạng nghiêm trọng trên đang được công an điều tra, làm rõ.