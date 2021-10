Ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Minh Thuận (SN 2005), Nguyễn Minh Tiến (SN 1994), Bùi Lê Tánh (SN 2000) và Dương Huỳnh Nhật Linh (SN 1999) - cùng ngụ tỉnh An Giang - để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Từ trái sang: Linh, Thuận, Tánh và Tiến. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 1-10, Nguyễn Quốc Bảo (SN 1998) cùng nhóm bạn đang lưu thông trên đường bằng xe máy thì va chạm với xe của nhóm Thuận nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm Thuận mang theo 4 dao tự chế đi tìm nhóm Bảo.

Nhóm của Thuận dùng dao tự chế gây hỗn chiến với nhóm Bảo. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Khi đến khu vực thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn thì 2 nhóm gặp nhau và gây ra vụ hỗn chiến trên đường. Lúc này, một thanh niên trong nhóm Bảo là Trịnh Đức Khoa (SN 2004) chạy vào nhà dân nhưng trượt chân té ngã nên bị Thuận cầm dao chém đứt lìa bàn tay. Tánh lao tới đạp vào người nạn nhân rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Khoa được người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bàn tay được nối lại thành công.