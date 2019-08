Ngày 8-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục CSHS phá thành công Chuyên án 719M, triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP Vinh, Nghệ An. Cầm đầu đường dây gái gọi được xác định là Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001), trú tại khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An.

Chân dung "tú bà" Hồ Thúy Hằng - Ảnh: Báo Công An Nghệ An

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hồ Thị Thúy Hằng là người có nhan sắc, thường xuyên tham gia vào các cuộc chơi tại các tụ điểm ăn chơi và có quan hệ với nhiều thành phần tại TP Vinh. Thông qua quan hệ của mình, Hằng đã chiêu mộ nhiều cô gái trẻ đẹp (tuổi từ 18-25) vào đường dây bán dâm của mình.

Hằng cho các cô gái ăn mặc gợi cảm đăng hình lên zalo để "câu khách". Khi có khách làng chơi, Hằng cho khách chọn "hàng" quan mạng, khi khách mua dâm đồng ý, Hằng sẽ điều "đào" tới phục vụ. Được biết, các "chân dài" trong đường dây bán dâm do Hằng điều hành đều trẻ đẹp, giá một lần "đi khách" trung bình từ 2-4 triệu đồng.

Ngoài tổ chức môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn có sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4-10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Ngoài ra, cô gái trẻ này còn cung cấp dịch vụ "sex tour" với giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Sau nhiều ngày lập chuyên án điều tra, chiều ngày 30-7, các trinh sát hình sự đã ập vào một khách sạn lớn trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An)bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm dưới sự điều hành của "tú bà" Hồ Thị Thúy Hằng. Trong lần "đi khách" này, mỗi cô gái được trả 4 triệu đồng. Tổng số tiền mà khách mua dâm trả cho Hồ Thị Thúy Hằng là 9 triệu đồng, trong đó tiền mua bán dâm là 8 triệu đồng cho 2 cô gái. Từ lời khai của các đối tượng liên quan, ngay sau đó công an đã bắt khẩn cấp Hồ Thị Thúy Hằng về hành vi môi giới mại dâm.