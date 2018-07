“Hot girl” Eximbank chiếm đoạt trên 50 tỉ đồng lãnh án chung thân

16/07/2018 18:22

Chiều 16-7, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh ngân hàng Eximbank TP Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, ngoài Lam còn có 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank TP Vinh cũng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".



Bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa sơ thẩm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lam mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toà cũng buộc bị cáo Lam phải bồi thường cho Eximbank số tiền hơn 17 tỉ đồng mà Lam đã chiếm đoạt trước đó. Ngân hàng Eximbank phải có trách nhiệm trả tiền gửi, tiền lãi cho 6 khách hàng bị Lam chiếm đoạt.

Bị cáo Đặng Đình Hồng, 45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, lĩnh 5 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 14 bị cáo liên quan đến vụ án này nguyên là cán bộ Eximbank Đô Lương và Eximbank TP Vinh bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



Các bị cáo tại phiên tòa chiều ngày 16-7

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ năm 2012-2016, là nhân viên Phòng Giao dịch Eximbank huyện Đô Lương, Nguyễn Thị Lam lợi dụng lòng tin, lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền để rút và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng VIP.

Trong đó, khách hàng Nguyễn Tiến Nam (SN 1962, trú thị trấn Đô Lương) bị rút khỏi tài khoản tiết kiệm hơn 31,6 tỉ đồng và 855 triệu đồng tiền mặt, bà Nguyễn Thị Kiều Hương (SN 1962, trú huyện Đô Lương) bị rút hơn 10,7 tỉ đồng tiền tiết kiệm. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Lam đã hoàn trả được cho ông Nguyễn Tiến Nam 4,7 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Lam dùng để tiêu xài cá nhân, xây dựng nhà cửa, trả nợ, đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ.

Tháng 9-2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam. Để xảy ra sự việc trên, cơ quan điều tra xác định do sự quản lý lỏng lẻo của Phòng Giao dịch Eximbank huyện Đô Lương.

Bị cáo Nguyễn Thị Lam trước khi bị bắt. Ảnh: FB

Khi vụ án đang được xét xử tại tòa, Eximbank đã tiến hành hoàn trả cho ông Nguyễn Tiến Nam hơn 80% của số tiền 28 tỉ đồng mà ông này đã gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch huyện Đô Lương. Số tiền còn lại sẽ chờ phán quyết của tòa.

Ông Nam cũng đã nộp đơn bãi nại ngân hàng, mong giảm nhẹ thiệt hại cho một số nhân viên Eximbank có sai phạm về trình tự thủ tục giao dịch tiền gửi liên quan đến vụ án. Ông Nam là khách hàng thứ 2 được Eximbank ứng tiền. Trước đó, bà Nguyễn Thị Kiều Hương đã được ngân hàng này ứng 9,25 tỉ đồng vào đầu tháng 5.

Tin-ảnh: Đức Ngọc