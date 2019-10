Tối 16-10, tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết cùng ngày, lực lượng công an đã bắt quả tang điểm lắc tài xỉu trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều.



Một số đối tượng tham gia lắc tài xỉu bị bắt quả tang. Ảnh: Công an Cần Thơ

Tổng cộng có 43 đối tượng tham gia chơi tài xỉu. Tang vật bị tạm giữ gồm tiền trên chiếu bạc gần 80 triệu đồng cùng 4 bộ lắc tài xỉu, 33 hột xí ngầu, 1 thùng đựng tiền xâu có khóa.

Công an TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.