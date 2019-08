Sáng 2-8, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 39 đối tượng cho Công an Huyện Cai Lậy để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền.

Các con bạc bị bắt chiều 1-8

Theo thông tin ban đầu, chiều 1-8, các trinh sát công an tỉnh và công an huyện đã đột kích vào phần đất của bà Nguyễn Ngọc Phụng (SN 1980, xã Phú An, huyện Cai Lậy) bắt quả tang chủ trường gà là Cao Thành Nhân (SN 1965) đứng ra tổ chức cho 38 con bạc sát phạt nhau.

Công an thu tại hiện trường 6 con gà đá, 80 cuộn băng keo, 1 bộ lắc tài xỉu, 1 bộ bài tây, 38 xe mô tô, 38 điện thoại và 248 triệu đồng…