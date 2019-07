Huy động 150 cảnh sát, dân quân vây bắt nghi phạm giết vợ trốn lên núi

23/07/2019 21:11

Tối ngày 23-7, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nghi phạm Bùi Văn Tiển (SN 1979, ngụ xã Lạc Thịnh) giết vợ rồi bỏ trốn lên núi đá thuộc địa bàn huyện.



Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22-7, tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy xảy ra mất điện. Lúc này, Tiển và vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1983) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bất ngờ, người chồng dùng điếu cày đập mạnh vào đầu và dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến chị H. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm Tiển đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn lên núi đá thuộc địa bàn xã.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Lạc Thịnh, Công an huyện Yên Thủy đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân cũng như truy tìm đối tượng Tiển.

Theo Trưởng Công an huyện Yên Thủy, vị trí nghi phạm đang trú ẩn đã được xác định, ở một khu vực núi đá cách nơi xảy ra vụ án khoảng hơn 6 km. "Chúng tôi đã huy động khoảng 150 người bao gồm lực lượng cảnh sát, công an huyện, công an xã, dân quân tự vệ truy bắt nghi phạm"- ông Tuấn thông tin.

Hiện, Công an huyện Yên Thủy vẫn đang đưa ra các phương án tiếp cận, truy bắt nghi phạm Bùi Văn Tiển.

Tuấn Minh