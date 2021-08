Như Báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội; Võ Tiến Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội, vào chiều tối ngày 28-8-2020 - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Trong quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 3 nhà, đất của ông Nguyễn Đức Chung, gồm: Nhà, đất có diện tích 102,7 m2 tại 88 phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội); căn hộ chung cư có diện tích 175,7 m2 số 2B12A, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và căn hộ chung cư có diện tích 175,7 m2 số 12B15, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng lệnh kê biên nhà, đất diện tích hơn 139 m2 của bị can Võ Tiến Hùng tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); kê biên căn hộ chung cư diện tích hơn 114 m2 của bị can Võ Trường Giang tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Kết luận điều tra xác định, tháng 5-2016, ông Nguyễn Đức Chung đã định hướng mua chế phẩm Redoxy 3C của hãng Watch Water GmbH (Đức) để thay thế hóa chất đang sử dụng. Theo đó, ông Chung cử đoàn công tác sang Đức để làm việc, đàm phán, đặt hàng với hãng Watch Water GmbH và quyết định lựa chọn chế phẩm Redoxy 3C.

Tháng 8-2016, ông Chung có văn bản chỉ đạo Công ty Thoát nước mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH. Mặc dù chỉ đạo bằng văn bản là mua trực tiếp hoá chất với nhà sản xuất nhưng ông Chung lại chỉ đạo miệng đối với ông Võ Tiến Hùng và yêu cầu mua chế phẩm qua Công ty Arktic, không mua trực tiếp từ hãng như trong văn bản.

Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty Thoát nước đã ký 15 Hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic với tổng khối lượng là 489.080 kg, trị giá hơn 167 tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định thiệt hại của vụ án là số tiền chênh lệnh giữa giá của hãng Watch Water GmbH (8,5 EURO/1kg) bán cho Công ty Arktic và giá Công ty Thoát nước mua của Công ty Arktic (từ 295.000 đồng/1kg đến 326.000 đồng/1kg) là hơn 36 tỉ đồng.