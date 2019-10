Ngày 24-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã bắt giữ Trịnh Anh Vân (tức Vân "đa"; SN 1980, ngụ xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Dương Quang Trung (SN 1998, ngụ xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) để phục vụ điều tra, sau khi 2 đối tượng này tới cơ quan công an đầu thú.



Trịnh Anh Vân (bên phải) cùng đàn em Dương Quang Trung đã ra cơ quan công an đầu thú

Trịnh Anh Vân là nghi phạm cùng với vợ là LêThị Hương cầm đầu ổ nhóm "tín dụng đen", cho vay với lãi suất cắt cổ. Sau khi bị công an triệt phá ổ nhóm, bắt giữ vợ, Vân "đa" đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành phát lệnh truy nã.

Tuy nhiên, mới đây được sự vận động của chính quyền và lực lượng công an, Trịnh Anh Vân và "đàn em" là Dương Quang Trung đã ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2019, Công an huyện Thạch Thành đã triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên hoạt động "tín dụng đen" phức tạp (Chuyên án 201V) trên địa bàn do Trịnh Anh Vân và vợ là Lê Thị Hương (SN 1987) cầm đầu. Ổ nhóm tín dụng đen này ngoài vợ chồng Vân còn có 7 đối tượng khác là đàn em.

Lê Thị Hương (vợ của Trịnh Anh Vân), người đã bị công an bắt giữ trước đó

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, khi cho các con nợ vay, vợ chồng Vân và Hương yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng miệng, việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ. Nếu đến kỳ thu lãi mà con nợ chưa trả thì số tiền lãi trên được cộng vào tiền gốc và viết giấy vay nợ mới.

Nếu các con nợ không trả, Vân và Hương cho đàn em đến nhà uy hiếp, đe dọa, ném chất bẩn vào nhà. Thậm chí, khi người vay cố tình không trả, vợ chồng Vân Hương sẵn sàng cho người tới hành hung, đánh đập.

Ngày 12-9, Vân, Hương đã cho "đàn em" tới nhà anh P.V.T. (ngụ thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) để đòi nợ. Do anh T. không có tiền trả nợ nên bọn chúng đã đánh đập và gây thương tích 12% cho anh T.. Ngay lập tức, Công an huyện Thạch Thành đã cử lực lượng tới điều tra. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng Vân, Hương.

"Hàng nóng" được cơ quan công an thu giữ tại nhà của Trịnh Anh Vân

Với tài liệu có được, công an xác định từ năm 2016 đến khi bị bắt, cặp vợ chồng này đã cho 195 người vay nợ với lãi suất "cắt cổ" từ 3.000-6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền mà Vân và Hương đã cho các con nợ vay khoảng hơn 3,2 tỉ đồng.

Tại đây, Công an huyện Thạch Thành còn thu giữ 0,273 gram ma túy tổng hợp, 24 xe máy, 12 điện thoại di động, một kho "hàng nóng" gồm: 52 viên đạn các loại (gồm đạn thể thao, đạn tự chế, đạn súng quân dụng) và nhiều dao, kiếm, chông 3 cạnh...

Đến ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hương về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".