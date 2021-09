Sáng nay 6-9, TAND quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã tuyên án 33 tháng tù giam đối với Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) về tội danh "Chống người thi hành công vụ" được quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự.



Trần Văn Thịnh tại phiên toà - Ảnh: H.L.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25-8, tại chốt kiểm dịch Covid-19 số 1, trên địa bàn tổ dân phố 2 phường Quang Trung (quận Hà Đông), Trần Văn Thịnh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy định đi qua chốt. Khi được cán bộ trực chốt giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang, Thịnh đã không chấp hành, có hành vi chửi bới tổ công tác.

Sau đó, Thịnh giằng co, xô đẩy, đạp vào người một cảnh sát rồi nhặt 1 viên gạch dọa và ném lên vỉa hè. Các thành viên chốt tiếp tục giải thích, yêu cầu Thịnh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách chấp hành quy tắc phòng chống dịch.

Một lần nữa, người đàn ông này không chấp hành, giằng co, xô đẩy, bóp cổ, giật khẩu trang, khiến đại úy Lê Nam Cường, cán bộ Công an phường Quang Trung, bị thương tích, xây xát vùng da cổ. Ngay sau đó, Thịnh đã bị lực lượng chức năng khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa về cơ quan Công an để phục vụ công tác đấu tranh.

Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân quận Hà Đông đã xác lập án điểm và nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra, đưa vụ án ra xét xử.

Được biết, Thịnh có 3 tiền án, 1 tiền sự. Trong đó, tháng 4-2006, Thịnh bị tuyên án tù về tội Cố ý gây thương tích, vô ý làm chết người, bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 6 năm tù giam.