Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Bùi Kim Trọng (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) từ Đồn Công an Hành chính Sôm Rông (Campuchia) để bàn giao cho Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 2-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được công văn phối hợp của Công an huyện Hóc Môn thông báo về đối tượng Bùi Kim Trọng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng hiện đang lẩn trốn ở Campuchia.



Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận đối tượng từ cảnh sát Campuchia

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây nhanh chóng thông báo với Đồn Công an Hành chính Sôm Rông (Campuchia) phối hợp truy bắt đối tượng.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng Công an ở Campuchia tuần tra phát hiện Bùi Kim Trọng đang lẩn trốn tại 1 quán cà phê ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia nên tiến hành bắt giữ. Sau khi hoàn tất thủ tục, công an nước bạn đã bàn giao đối tượng cho Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây lấy lời khai đối tượng

Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây phối hợp với Công an huyện Hóc Môn di lý Bùi Trọng Kim về TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

*Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) đã bàn giao Vũ Xuân Trường (SN 2004), Phan Hoàng Tuấn (SN 2005, cùng ngụ quận 8, TP HCM) cho Công an quận 8 tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".



Trường và Tuấn là 2 nghi can ra tay giết người ở quận 8 (TP HCM) vào ngày 30-9. Quá trình điều tra, Công an quận 8 phát hiện 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ra quyết định truy tìm.

Cùng thời điểm này Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông báo từ Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) nên phối hợp bắt giữ 2 nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

*Ngày 25-9, tổ công tác thuộc Trạm Biên phòng Mỹ Quý Tây phối hợp với Chi Cục hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây kiểm tra hành chính Phạm Vũ Linh (SN 1993, quê Long An), phát hiện 2 túi ni-lông bên trong chứa hơn 9 gam ma tuý. Lấy lời khai nhanh, Linh khai mua ma tuý đá từ 1 người ở Campuchia với giá 2 triệu đồng.