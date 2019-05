Kẻ giết bạn gái sau 1 ngày thuê phòng trọ sống chung khai gì?

09/05/2019 14:49

Chiều 9-5, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An cho biết được sự phê chuẩn của VKSND cùng cấp, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Huỳnh Lê (SN 1995, ngụ TP. Rạch Giá, Kiên Giang) về tội”Giết người”.

Nạn nhân chính là bạn gái của Lê, chị Phan Thị Thùy Linh (SN 1995, ngụ huyện Châu Phú, An Giang).

Theo lời khai ban đầu, sáng 3-5, Lê chở chị Linh bằng xe máy lên Long An, sau đó tìm đến nhà trọ Mai Thanh (khu phố Thọ Cang, phường 5, TP Tân An) nằm sâu trong hẻm nhỏ thuê để ở.

Do muốn có công việc làm ổn định, chị Thùy Linh bàn với Lê xin làm công nhân ở các công ty nhưng Lê không cùng quan điểm nên nảy sinh cự cãi lớn tiếng.

Bực tức bạn gái, Lê cầm con dao có sẵn trong phòng đâm chị Thùy Linh bất tỉnh. Lo sợ số người thuê trọ ở đây phát hiện, Lê khóa chốt cửa ngồi luôn trong phòng gần 30 phút.

Sau đó, nhìn thấy chị Linh mất nhiều máu, gương mặt tím tái, Lê hoảng hốt mở cửa tri hô để mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương quá nặng lại mất nhiều máu nên chị Thùy Linh đã tử vong sau đó.

H. Minh