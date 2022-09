Ngày 26-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và hủy hoại tài sản, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuyền (SN 1987; ngụ tỉnh Kiên Giang) 13 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Tại tòa, bị cáo đã từ chối luật sư chỉ định bảo vệ quyền lợi vì cho rằng "Luật sư không nghe lời bị cáo". Tuy nhiên, xét thấy mức án của bị cáo cần có luật sư chỉ định nên tòa không chấp nhận.

CLIP: Bị cáo từ chối luật sư vì cho rằng luật sư không nghe lời bị cáo

Tuyền khai nhận giữa bị cáo và bà L.T.C sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-8-2021, do xảy ra cự cãi với bà C. nên Tuyền dùng dao đâm vào ngực bà C. làm con dao bị gãy, văng ra. Bà C. bỏ chạy thì Tuyền lấy con dao khác tiếp tục đuổi theo, chém nhiều nhát vào người bà C.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Lâm Tú (SN 1971; ngụ Tiền Giang) từ phòng trọ gần đó chạy đến can ngăn thì bị Tuyền chém trúng vào chân khiến ông Tú té xuống sân.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuyền

Sau đó, Tuyền cầm dao tự cắt vào cổ mình 3 nhát với mục đích tự tử rồi tiếp tục cầm dao đi vào phòng khóa cửa lại; đồng thời dùng bật lửa đốt tấm vải đậy trên xe rồi ngất đi. Những người có mặt ở khu vực nhà trọ phá cửa phòng, dùng bình chữa cháy và nước dập tắt lửa, đưa bà C. cùng Tú và Tuyền đi cấp cứu. Bà C. bị 19 vết thương, tổng tỉ lệ thương tật 42%

Cơ quan tố tụng cho rằng các vị trí chém nhằm vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện ý chí tước đoạt mạng sống khi nạn nhân đang mang thai nên xử bị cáo hành vi giết người.