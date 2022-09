Liên quan vụ cướp hơn 900 triệu đồng ở Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Biên Hoà), chiều 11-9, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghi can Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá, ngụ huyện Long Thành).



Dũng khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần bài bạc nên đã cướp ngân hàng

Đây là vụ án do đích thân Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (PC02) là chủ công và có sự giúp sức của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Tại cơ quan công an, Dũng khai mua khẩu súng Rulo trên mạng, không bắn chết người vì là đạn cao su, chỉ có tiếng nổ to. "Biết việc làm của mình sai nhưng em cũng xác định chỉ đi cướp, không được nổ súng vào ai. Mình cướp không được thì thôi" - Dũng khai.

Theo lời khai, Dũng là người kinh doanh, chủ nhiều cơ sở sản xuất gỗ. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần bài bạc nên đã lên phương án cướp ngân hàng để trả nợ.

Ngoài việc mua súng, Dũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ địa bàn, đường đi để tránh camera trước và sau khi gây án.

Khẩu súng liên quan vụ cướp

Đồng thời, Dũng cũng tính toán kỹ việc giả thọt chân và thuận tay trái trong quá trình gây án, nhằm đánh lạc hướng nhận định của cơ quan công an.

Theo PC02, khi đi gây án, nghi can không di chuyển thẳng từ nhà (xã An Phước, huyện Long Thành) đến ngân hàng mà chọn đi đường vòng, từ huyện Long Thành qua huyện Trảng Bom rồi đến TP Biên Hoà. Dũng cũng chọn những con đường vắng, băng qua các rừng tràm, rừng cao su để tránh các camera.

Khi gây án, Dũng đã đi cà nhắc một chân và sử dụng tay súng bằng tay trái để đánh lạc hướng công an.

Sau khi cướp được số tiền lớn, Dũng chạy lòng vòng không theo một đường cố định rồi quay về địa điểm rừng tràm ở xã An Viễn (huyện Trảng Bom) để thay quần áo. Sau đó, giấu bộ áo quần màu đen, súng, tiền tại 3 nơi khác nhau, chỉ mang một ít về nhà.

Trong quá trình gây án và tháo chạy, Dũng giả vờ bị thọt 1 bên chân và thuận tay trái, che biển số để đánh lạc hướng nhận định của công an

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (PC02) nhận định thủ đoạn và kế hoạch cướp của Dũng là rất tinh vi.

Sau khi nhận tin báo vụ cướp, lực lượng công an chia thành nhiều mũi xác minh, điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn; thông báo cho Công an TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và công an các địa phương để chốt chặn; truy vết nóng theo hệ thống camera an ninh.

Đồng thời, một mũi trinh sát truy vết ngược từ điểm xuất phát đến ngân hàng để tìm ra đối tượng đến từ đâu. Các tổ còn lại liên hệ các công an các xã, phường, thị trấn để soát xét, rà soát các đối tượng có đặc điểm nhận dạng tương tự.

Giây phút tên cướp dùng súng đe doạ nhân viên ngân hàng cướp hơn 900 triệu đồng

Theo PC02, trước thời điểm thực hiện hành vi ở chi nhánh ngân hàng này, đối tượng dự tính cướp một chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Khu công nghiệp Biên Hoà 2. Tuy nhiên, thời điểm đó, Dũng thấy tại chi nhánh ngân hàng này đang rất đông người, không thuận lợi nên chuyển mục tiêu sang Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở phường Tam Phước, TP Biên Hoà.