Chiều 29-8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Bá Sơn (23 tuổi; trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản".



Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút chiều 28-8, Sơn bịt khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tới tiệm vàng Kim Việt (ngã tư Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) rồi xông vào dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng.

Camea ghi lại cảnh Sơn dùng búa đập tủ tiệm vàng

Thấy vậy, nhiều người đang mua vàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Một số người dùng ghế và các vật dụng chống trả. Sau đó, Sơn bỏ lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe máy bỏ chạy.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, Sơn bị công an bắt khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai có ý định cướp vàng nhưng do bị chống trả nên bỏ chạy. Công an TP Tam Kỳ cho biết Sơn có biểu hiện bị ngáo đá khi gây án.