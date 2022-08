Ngày 17-8, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý 17 người liên quan đến vụ hỗn chiến ở phường Long Thạnh Mỹ. Công an cũng đang truy xét nhiều đối tượng còn lại.

9 trong số 17 nghi can

Trước đó, tối 16-5, nhóm trên cầm theo gậy sắt, mã tấu kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy 2 thanh niên chở nhau trên xe máy đang đi trên đường Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ, cả bọn lập tức đuổi theo.

Hai thanh niên hoảng sợ bỏ chạy thì xảy ra va chạm với một xe máy khác ngã xuống đường. Ngay lập tức, nhóm truy đuổi liền xông tới tấn công, ném bom xăng và đập phá xe máy. Hậu quả, 3 người bị thương được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Vụ việc khiến người dân chứng kiến hoang mang. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, các đối tượng nhanh chân tẩu thoát.

8 thanh niên cùng hung khí bị công an thu giữ

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức đã giao Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera, công an nhanh chóng xác định được nhiều đối tượng liên quan.



Tại trụ sở công an, nhóm đối tượng khai vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của các thành viên trong nhóm với người khác. Dù mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng họ lại nổi máu "yêng hùng" hẹn nhau tụ tập rồi kéo nhau đi truy sát. Một số thanh niên khi khai nhận với cán bộ công an còn tỏ ra hối hận, bật khóc vì gây ra vụ việc như trên.