Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện dự án Chung cư Nguyễn Kim - Khu B, quận 10 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV làm chủ đầu tư.

Cụ thể, công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu dự án Chung cư Nguyễn Kim- Khu B, quận 10, việc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn thực hiện hình thức chỉ định thầu đối với 3 gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng phần móng, hầm và sàn tầng triệt với giá tị 147,7 tỉ đồng; gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với giá trị 9,8 tỉ đồng và gói thầu tư vấn giám sát với giá trị 5,2 tỉ đồng là chưa đúng quy định.



Về công tác thẩm định, phê duyệt tổng dự toán công trình, báo cáo thẩm định cho gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị còn thiếu một số nội dung tóm tắt quá trình đấu thầu, tổng hợp kết quả thẩm định và chậm thực hiện đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu.

Kết luận thanh tra

Về công tác quản lý chất lượng, qua thanh tra cho thấy nhật ký thi công các gói thầu xây lắp chưa được chủ đầu tư xác nhận đầy đủ, chưa đánh số trang; thiếu kết quả thí nghiệm độ chặt lớp cát đắp đầu cọc khoan nhồi, thiếu thủ tục nghiệm thu hệ thống cách nhiệt chống cháy cho ống tôn gió; chưa có biên bản kiểm tra nhân lực máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng của nhà thầu khi đưa vào công trường, nhật ký thi công không có đánh số trang và xác nhận của chủ đầu tư.

Về công tác quản lý tiến độ, dự án khởi công chậm so với kế hoạch khoảng 2 năm, các gói thầu thi công công trình đều chậm tiến độ so với hợp đồng thi công và dự án chậm tiến độ hoàn thành so với kế hoạch 3 năm.

Về tiền sử dụng đất và đề xuất được bán căn hộ thương mại, ngày 2-12-2020, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn có văn bản gửi UBND TP đề nghị xem xét và giải quyết đối với phần quỹ nhà còn lại sau khi hoàn tất bố trí tái định cư (222 căn), trường họp quận 10 và các quận, huyện khác không có nhu cầu tái định cư thì cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được bán kinh doanh quỹ nhà còn lại trong năm 2021.

Liên quan đến nội dung này, ngày 23-1-2021, Văn phòng UBND TP có thông báo về truyền đạt kết luận của chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo giao Sở Xây dựng rà soát nhu cầu tái định cư của các dự án trên địa bàn quận 10 và các quận, huyện khác, tham mưu UBND TP xem xét, giải quyết phù hợp và pháp lý của dự án…

Ngoài ra, Thanh tra TP cũng chỉ ra thiếu sót tại Dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại sổ 257 Điện Biên Phủ, quận 3. Cụ thể, dự án Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, quận 3 đã được hội đồng quản trị (nay là hội đồng thành viên) Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án từ năm 2006 nhưng đến nay (năm 2021) đã 16 năm chưa hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Tất cả các gói thầu thi công đều chậm tiến độ, đến thời điểm thanh tra (tháng 1-2021), vẫn còn đang thực hiện các gói thầu hoàn thiện trong và ngoài công trình như đã nêu tại phần kết quả thanh tra.

Khu đất số 257 đường Điện Biên Phủ, quận 3 là đất thuê của nhà nước trả tiền thuê hàng năm, nhưng tổng công ty kêu gọi đầu tư, góp vốn hợp tác thực hiện dự án trên đất thuê của nhà nước, nhưng chưa xin ý kiến chấp thuận của UBND TP trước khi thực hiện.

Do khu đất nêu trên nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm, nên giá trị thương quyền của khu đất thuộc về nhà nước. Do đó, yêu cầu Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn nộp lại giá trị thương quyền của khu đất số 257 đường Điện Biên Phủ, quận 3 vào ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Văn phòng UBND TP HCM đã ban hành thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu, như sau: Giao chủ tịch hội đồng thành viên và tổng giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn khẩn trương, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến công tác đầu tư xây dựng dự án;

tăng cường công tác kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục lập dự án (khảo sát, thiết kế, lập dự toán) trước khi phê duyệt để đảm bảo đúng, đầy đủ và tiết kiệm chi phí đầu tư, tránh lãng phí; nghiêm túc thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, chấm dứt việc chỉ định thầu không đúng quy định; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Khẩn trương xây dựng phương án đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng dự án Cao ốc văn phòng số 257 đường Điện Biên Phủ, quận 3 và dự án Chung cư Nguyễn Kim - Khu B, quận 10, tránh lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai…