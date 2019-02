Khắc tinh của tội phạm

06/02/2019 05:10

"Rất cảm ơn báo chí đã đồng hành với lực lượng công an trong vấn đề tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm. Vậy nhưng, hiện còn nhiều việc phải làm nên tôi chưa muốn nói gì nhiều. Chúng ta sống ở thành phố này thì cùng nhau gắng sức bảo vệ thành phố bình yên" - Đại tá Văn trao đổi riêng với Báo Người Lao Động.



Đánh án xuyên đêm

Đại tá Vũ Hồng Văn về nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuối tháng 6-2018. Ngay sau đó, ông đã thực hiện hàng loạt kế hoạch nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm phức tạp, tồn tại nhiều năm cũng như chấn chỉnh lực lượng công an. Bất kỳ những vụ án lớn nào, người dân đều thấy bóng dáng của vị giám đốc công an trẻ trực tiếp chỉ đạo, động viên các lực lượng công an phá án. Đại tá Văn cũng nhiều đêm thức trắng ập vào các đường dây buôn bán, vận chuyển gỗ lậu, phá tan các "động lắc" ở các quán bar, karaoke, các băng nhóm đường dây mua bán, vận chuyển ma túy… góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Vũ Hồng Văn (đội mũ cối) đột kích quán bar bắt ma túy

Khoảng 1 giờ sáng 26-11, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác ập vào kiểm tra quán bar Liberty và quán bar G9 (TP Buôn Ma Thuột) phát hiện gần 40 thanh niên dương tính với chất ma túy. Trước đó, rạng sáng 1-11, đại tá Văn cũng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng đột kích quán karaoke Hoàng Phúc (TP Buôn Ma Thuột) - điểm ăn chơi nổi tiếng phức tạp nhưng vẫn tồn tại nhiều năm qua - phát hiện 34 đối tượng dương tính với ma túy. Vài giờ sau, đại tá Văn tiếp tục chỉ đạo lực lượng ập vào kiểm tra 2 kho thuốc tây phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc tây, dịch truyền, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ. Vị giám đốc công an cũng nhiều đêm lăn lộn ở các huyện vùng sâu, vùng xa chỉ đạo triệt phá các băng nhóm gỗ lậu…

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (đội mũ cối) đột nhập xưởng gỗ lậu khoảng 200 khối

Ông Lê Thanh Ch. một người dân ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nói: "Hai quán bar Liberty và quán bar G9 nằm sát nhau nên thanh niên chơi trong 2 quán thường xuyên ra đường gây gổ, hỗn chiến khiến người dân sống xung quanh bất an. Từ ngày 2 quán này bị đại tá Văn ập vào bắt ma túy, tình hình an ninh, trật tự đã ổn đi rất nhiều".

Đắk Lắk là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện chuyên đề triệt phá các băng nhóm tín dụng đen

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2018, lực lượng công an các cấp điều tra, khám phá hơn 1.070 vụ phạm pháp. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên trong từng thời điểm. Trong đó, chủ động ra kế hoạch đấu tranh chuyên đề triệt phá 24 nhóm, 96 đối tượng và 21 cơ sở liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 202 vụ, 255 đối tượng, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Tây Nguyên như vụ bắt 22 bánh heroine đang trên đường vào TP HCM tiêu thụ.

Chấn chỉnh lực lượng

Bên cạnh ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đại tá Vũ Hồng Văn cũng chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn lực lượng; không bao che, dung túng cán bộ sai phạm. Điển hình, tối 29-10-2018, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng ập vào quán cà phê của thượng úy Đặng Thành Nam (30 tuổi, đội phó Đội An ninh Công an huyện M’Đrắk) bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; thu giữ hơn 63 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định Nam cùng một số đối tượng tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau tại quán cà phê của Nam để thu tiền "xâu". Ngày 28-11-2018, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định tước cảnh tịch đối với Nam. Sau đó Nam bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trắng đêm bắt xe chở gỗ lậu ở huyện biên giới Ea Súp

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi đại tá Vũ Hồng Văn về nhận nhiệm vụ, công tác xây dựng lực lượng được thực hiện quyết liệt hơn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm, vi phạm. Đại tá Vũ Hồng Văn cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hầu hết các vụ việc trọng điểm, phức tạp ông đều có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra, phá án. "Trong 6 tháng cuối năm, giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển hơn 600 cán bộ chiến sĩ nhằm thực hiện được tốt hơn nhiệm vụ" – Thượng tá Tuấn cho biết thêm.

Trả lời câu hỏi về việc dư luận cho rằng một số vụ án có dấu hiệu thờ ơ, tiếp tay của lực lượng công an, khi đại tá Vũ Hồng Văn về mới được triệt xóa, thượng tá Tuấn nói: "Có việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ công an. Còn việc bảo kê, bao che, làm ngơ hay không thì chưa có kết luận chính thức. Hiện nay một số vụ việc, giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định".

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết mặc dù mới về nhận công tác khoảng 6 tháng qua, nhưng đại tá Vũ Hồng Văn được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Cao Nguyên