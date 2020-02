Trưa ngày 21-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên bị đâm chết trong lúc đi hát karaoke.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 20-2, anh Trần Văn Ng. (SN 1983, ngụ thôn 4, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương) có cùng 2 người bạn (cùng ngụ huyện Quảng Xương) tới quán karaoke Dương Đông do ông Nguyễn Đình Lợi (SN 1973) làm chủ có địa chỉ tại xã Quảng Lộc (huyện Quảng Xương) hát.

Đến 23 giờ 30 phút khuya cùng ngày, nhóm anh Ng. ra về thì có cãi nhau với chủ quán hát về giá cả đắt, rẻ. Sau đó, Nguyễn Đình Lợi đã cầm 1 con dao nhọn truy sát khoảng 70 m và đâm chết Ng. "Lợi cầm dao đuổi theo đâm vào đùi sau của Ng. gây đứt động mạnh dẫn tới tử vong"- vị lãnh đạo Công an xã Quảng Lộc thông tin.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Quảng Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an huyện Quảng Xương và Công an tỉnh Thanh Hóa về điều tra, làm rõ nguyên nhân.