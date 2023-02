Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ngày 4-2 đã tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An 37-01S ở số 72 đường Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An). Cũng trong ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Nguyễn Trinh Tài, Phó giám đốc thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An ở địa chỉ số 72, đường Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An.



Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, nơi ông Nguyễn Trịnh Tài công tác.

Được biết, ông Nguyễn Trinh Tài (SN 1969, trú ở TP Vinh) hiện là 1 trong 4 Phó giám đốc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Trước đó, sau khi khám xét trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An 37-01S ở số 72 đường Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An), cơ quan công an đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu liên quan. Một số phòng hồ sơ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.