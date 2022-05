Ngày 18-5, VKSND tỉnh Tiền Giang cho biết đã ký quyết định kháng nghị phúc thẩm, đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với 21/22 bị cáo trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự cộng cộng...

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn nhau tại quán karaoke XO ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ nổ súng trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17-3-2021, Nghĩa cùng với Nguyễn Thanh Triều, Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An cũng đến karaoke XO vui chơi. Sau đó, Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải "bạch") cùng Dương Minh Nhựt, Nguyễn Tấn Anh Quốc, Nguyễn Thành Quốc, Nguyễn Thành Sang, Trần Hồng Hải, Bùi Văn Tâm, Đinh Tuấn Kiệt đến và 2 nhóm xảy ra xô xát.

Triều nổ súng bắn Hải "bạch" tử vong, Nguyễn Tấn Anh Quốc thương tích 15%. Quốc Bảo cũng gọi Lê Đức Phú đến quán karaoke chém nhóm Hải "bạch". Phú rủ thêm 9 đối tượng cầm theo nhiều dao tự chế và súng. Đến nơi, Phú chém nhóm Hải "bạch"; Quốc Bảo nổ súng bắn trúng Kiệt gây thương tích 23%...

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Triều tù chung thân, các bị cáo khác bị phạt từ 2 đến 7 năm tù.

VKSND tỉnh Tiền Giang cho rằng bản án tuyên ngày 12-5 của TAND tỉnh Tiền Giang đã vi phạm nghiêm trọng trong việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của các bị cáo, chưa đảm bảo nguyên tắc xử lý tội phạm theo quy định.

Từ đó, TAND tỉnh Tiền Giang đã quyết định mức hình phạt chưa tương xứng, chưa đáp ứng yêu cầu chính trị tại địa phương, đặc biệt là trong tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội do các đối tượng băng nhóm gây ra trên địa bàn TP Mỹ Tho liên tục trong các năm gần đây

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng sau khi xử vụ bắn chết Hải "bạch"

VKSND cũng cho rằng hành vi của các bị cáo mang tính chất băng nhóm, xã hội đen, chỉ vì giải quyết mâu thuẫn cá nhân mà tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí để thực hiện hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo bị khởi tố trong nhiều vụ án như nổ súng, chém loạn xạ, giết người...

Kẻ nổ súng sau phiên tòa xét xử và tang vật là súng được thu giữ

"Ngoài ra, các bị cáo đều hết sức manh động. Sau phiên tòa ngày 12-5, do mâu thuẫn, giữa 2 băng nhóm của Nguyễn Thanh Triều và Nguyễn Thanh Hải xảy ra đánh nhau, nổ súng ngay trước trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang, gây xôn xao dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh nghiêm trọng tại địa bàn TP Mỹ Tho. Nếu không xử lý nghiêm khắc, sẽ không mang tính giáo dục, phòng ngừa cho xã hội" – kháng nghị nêu rõ.