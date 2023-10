Sáng 21-10, Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 9 cá nhân trong vụ "Công an Đà Lạt giải cứu thành công bé trai bị bắt cóc" mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Đoàn Văn Đen tại cơ quan công an. Ảnh: Trường Nguyên.

Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc Công an Lâm Đồng, trao giấy khen cho 3 tập thể gồm Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 10, TP Đà Lạt.

Trong 9 cá nhân được khen thưởng có Thượng tá Hồ Hải Dương (Phó trưởng Công an TP Đà Lạt), Trung tá Phan Nhật Vũ (Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự), Thiếu tá Từ Đức Tú (Đội trưởng đội điều tra tổng hợp), Trung tá Lê Văn Xinh (Trưởng Công an phường 10, TP Đà Lạt).

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các tập thể, cá nhân được khen thưởng đã có nhiều nỗ lực trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, chiều 19-10, do mâu thuẫn tình cảm nên Đoàn Văn Đen (30 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đánh chị V. bị thương rồi lấy xe máy đến trường đón bé N.T.P.A. (6 tuổi, con trai chị V., học lớp 1 ở TP Đà Lạt). Tại đây, Đen tự nhận mình là cha ruột, muốn đưa bé A. về vì gia đình có việc gấp.

Đón được con trai của chị V., nghi phạm điều khiển xe máy ra đường Khe Sanh - đèo Mimosa. Chị V. sau khi bị đánh đã báo công an nên lực lượng chức năng lập tức được huy động truy bắt. Khi đến khu vực đèo Mimosa, lực lượng công an phát hiện Đen chở bé A. nên khống chế, giải cứu thành công bé A.