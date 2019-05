Khi cô gái trẻ thích... tình tay ba!

17/05/2019 13:38

Ngày 17-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Thái Nguyên (SN 1995, quê tỉnh Bạc Liêu) mức án tử hình về tội "Giết người".



Theo cáo trạng, tháng 3-2018, Nguyên cùng người yêu là chị Ngô Tuyết Duyên chuyển đến TP HCM sinh sống. Hai người sống chung như vợ chồng, làm chung một công ty.

Trong lúc tình cảm giữa hai người đang mặn nồng thì Nguyên vô tình đọc đoạn tin nhắn trong tài khoản zalo của chị Duyên với anh Huỳnh Loan E. (đồng nghiệp ở chỗ làm). Đoạn tin nhắn giữa Chị Duyên với anh E. có nội dung thể hiện tình cảm yêu đương nên Nguyên nổi cơn ghen, truy hỏi vợ "hờ". Sau đó, chị Duyên hứa sẽ chấm dứt với anh E. nhưng không giữ lời. Vì vậy, Nguyên ôm hận.

Bị cáo Trương Thái Nguyên lãnh án tử hình về tội "Giết người"

Sáng 26-6-2018, đang ở phòng trọ thì Nguyên nhìn thấy tin nhắn anh E. gửi vợ "hờ" của mình. Nguyên định xem nhưng chị Duyên giật lại điện thoại. Vì đến giờ đi làm nên tranh chấp tạm lắng. Đến trưa, phát hiện đoạn tin nhắn giữa chị Duyên và anh Loan E. lúc sáng đã bị xóa nên Nguyên tức giận và nghĩ kế hoạch gây thương tích nhằm dằn mặt người tình của vợ "hờ". Nghĩ là làm, Nguyên đi mua một con dao rồi đi tìm anh E. và chị Duyên. Thế nhưng trên đường đi, Nguyên quyết định giết chết anh Loan E. và chị Duyên rồi tự tử.

Vừa gặp anh E., Nguyên rút dao đâm tới tấp. Nhiều người phát hiện liền chạy đến can ngăn, giữ hung thủ để nạn nhân bỏ chạy. Lúc này, chị Duyên chạy đến van xin thì bị Nguyên kề dao vào cổ đe dọa. Hoảng hốt, chị Duyên vùng vẫy thì bị lưỡi dao cắt trúng mặt. Vụ việc chỉ dừng lại khi công an tới thuyết phục Nguyên bỏ dao xuống. Do vết thương quá nặng nên anh E. tử vong sau khi đến bệnh viện.

Ngay khi biết con trai gây tội ác tày đình, gia đình Nguyên đã tới xin lỗi gia đình bị hại và bồi thường 100 triệu đồng.

Tại tòa, đại diện bị hại bày tỏ mong muốn bãi nại cho bị cáo. Dù bị cáo tỏ ra hết sức hối hận và tha thiết mong hưởng mức án khoan hồng nhưng HĐXX nhận định đây là tội ác không thể dung thứ, cần có mức án nghiêm khắc nhất để răn đe, phòng ngừa chung.

Di Lâm