Liên quan đến sai phạm tại khu dân cư (khu B, hơn 42 ha) và khu dân cư mật độ thấp (khu C, hơn 37 ha) thuộc dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền do Công ty CP Du lịch Giang Điền (Công ty Giang Điền) làm chủ đầu tư, bà Lê Hồng Giáng Tiên (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) gửi lời cảm ơn tới Báo Người Lao Động đã phản ánh.



"Đem con bỏ chợ"

"Chúng tôi đã bị lừa khi tin công ty "nổ" đã được phép phân lô bán nền, góp vốn đầu tư chỉ 1 năm sau có sổ rồi xây nhà. Thực tế là chúng tôi đã dốc hết vốn liếng, trả tiền 95% giá trị lô đất gần 2 tỉ đồng từ những năm 2010, 2011 nhưng đến tận bây giờ vẫn không có sổ hồng, không được xây nhà vì liên quan các sai phạm của Công ty Giang Điền. Chúng tôi rất lo lắng số tài sản mình bỏ ra sẽ bị chiếm đoạt và mất tất cả công sức, tiền bạc dành dụm cả đời" - bà Tiên bức xúc.

Về việc công ty có dấu hiệu "đem con bỏ chợ", vợ chồng bà Tiên cùng cả trăm người dân mua nền đất đã làm đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhưng chờ mãi vẫn chưa có kết quả. "Với sự lên tiếng của báo chí, cụ thể là Báo Người Lao Động, hy vọng nỗi khổ dài đằng đẵng 12 năm nay của tôi và hàng trăm người dân khác mua phải đất nền tại dự án trên sẽ sớm được giải quyết triệt để" - bà Tiên kỳ vọng.

Còn tại dự án khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam do Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản và Xây dựng Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một nhân viên môi giới của Công ty Bất động sản Hunter Land (đơn vị phân phối) cho biết hiện dự án đang mở bán đến giai đoạn 3, còn giai đoạn 1 được bán từ giữa năm 2021. Thế nhưng ghi nhận cho thấy đến nay dự án vẫn chưa xong phần móng song các công ty phân phối đã huy động vốn của khách hàng thông qua việc nhận đặt cọc. Ngoài ra, Công ty Hoàng Nam đặt tên thương mại dự án khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam là "Honas Residence" là vi phạm bởi doanh nghiệp chưa đăng ký xin phép tên thương mại tại Sở Xây dựng.

Cũng kinh doanh theo kiểu "bán lúa non", dự án chung cư An Phú do Công ty TNHH Đầu tư bất động sản An Phú Land làm chủ đầu tư (tọa lạc tại đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TP Thuận An) đang rầm rộ huy động vốn của khách hàng. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai. Không những thế, đầu năm 2022, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản An Phú Land còn bị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xử phạt do hành vi đặt tên dự án (tên thương mại là Tecco Felice Homes - PV) khi chưa được cơ quan thẩm quyền quyết định.

12 năm qua, nhiều khách hàng mua đất của Công ty Giang Điền vẫn chưa được cấp sổ và xây dựng nhà Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Lập tức vào cuộc

Một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định đối với dự án bất động sản, nếu chủ đầu tư có nhu cầu huy động vốn theo Luật Bất động sản và sở hữu nhà ở thì có 2 hình thức huy động vốn. Thứ nhất, huy động vốn bằng cách góp vốn với nhà đầu tư, dĩ nhiên chỉ được chia lợi nhuận chứ không được chia sản phẩm. Thứ hai, được bán nhà hình thành trong tương lai nhưng phải được cơ quan nhà nước cho phép. "Theo Luật Kinh doanh bất động sản và nhà ở, việc nhà nước chưa cho phép mà đã ký hợp đồng huy động vốn là sai quy định và sai ở mức độ nào sẽ bị xử lý ở mức độ đó" - vị lãnh đạo sở nhấn mạnh. Riêng đối với hợp đồng dân sự, các bên có quyền khiếu nại về quyền và nghĩa vụ của nhau qua các cơ quan nhà nước. Sở Xây dựng chỉ xử phạt hành chính và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các cam kết. Đồng thời, báo cáo lên UBND có hướng chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp xác định, nếu hành vi này có yếu tố vi phạm hình sự thì có biện pháp xử lý hình sự. "Từ thông tin của báo chí phản ánh, Sở Xây dựng sẽ lập tức cho kiểm tra và xử lý nghiêm" - vị lãnh đạo này cho hay.

Dự án chung cư An Phú Land đến nay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính Ảnh: THẢO NGUYỄN

Liên quan việc nhiều người dân mua đất nền của Công ty Giang Điền kêu cứu, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng theo quy định tại khoản 3 điều 26 Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án là tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự; trường hợp Công ty Giang Điền không thực hiện theo các hợp đồng đã ký kết giữa công ty và các công dân, công dân có quyền khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định.

Nói thêm về dự án của Công ty Giang Điền, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết Công ty TNHH Phú An (nay là Công ty CP Du lịch Giang Điền) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho lập thủ tục đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp trồng rừng, trồng hoa kiểng và chăn nuôi động vật hoang dã tại xã Giang Điền, huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom) vào năm 2001.

Mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp trồng rừng, trồng hoa kiểng và chăn nuôi động vật hoang dã (không có mục tiêu kinh doanh bất động sản). Công ty Giang Điền đã được UBND tỉnh cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích hơn 65 ha (chủ yếu sử dụng vào mục đích nông nghiệp); thời hạn cho thuê đất là 50 năm với giá là 700 đồng/m2/năm đối với đất xây dựng công trình; riêng đất trồng cây, vườn hoa, hồ ao thực hiện tương tự như mức thuế đất nông nghiệp.

Năm 2011, UBND tỉnh duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Theo đó, dự án có diện tích hơn 118 ha, trong đó khu A là điểm du lịch sinh thái thác Giang Điền với diện tích hơn 37 ha; khu B là khu dân cư với diện tích hơn 42 ha; khu C là khu dân cư nông thôn mật độ thấp, diện tích hơn 37 ha.

Cụ thể hơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai thông tin hồ sơ dự án khu dân cư tại xã Giang Điền (khu B) và khu dân cư mật độ thấp (khu C) thuộc dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền do Công ty Giang Điền đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư còn một số tồn tại, vướng mắc chưa đủ cơ sở để kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư theo đề nghị của công ty.

Ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, cũng khẳng định Công ty Giang Điền chưa được cấp chủ trương đầu tư khu dân cư (khu B) và khu dân cư mật độ thấp (khu C), chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai… mà tự ý phân lô, bán nền là sai. "Vì vậy, Công ty Giang Điền thực hiện ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền nhà cho hộ gia đình, cá nhân là vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật về nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản" - ông Đức nhấn mạnh.

Hai vị lãnh đạo sở trên đều nhấn mạnh sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan sớm xử lý dứt điểm vụ việc.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có quyết định xử phạt Công ty Giang Điền về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.