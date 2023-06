Ngày 18-6, Công an tỉnh Thái Bình cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trịnh Minh Bằng (SN 1968, trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương), là cán bộ địa chính xã Trà Giang, về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 1, Điều 355 Bộ luật hình sự.



Trịnh Minh Bằng làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Thái Bình

Trước đó, qua đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân về việc ông Trịnh Minh Bằng thu tiền sai mục đích để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công an huyện Kiến Xương đã tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong các năm 2019, 2020 và 2022, 4 hộ dân trên địa bàn xã Trà Giang nhiều lần đến UBND xã đề nghị hướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã nộp cho ông Bằng số tiền tổng cộng là 60 triệu đồng.

Đến tháng 8-2022, 4 hộ dân trên đều đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, ông Bằng chỉ nộp số tiền hơn 7 triệu đồng vào Kho bạc nhà nước và tiền lệ phí thẩm định đất đai huyện Kiến Xương, số tiền còn lại là gần 53 triệu đồng, ông Bằng đã chiếm đoạt của 4 hộ gia đình.

Tại Cơ quan điều tra, Trịnh Minh Bằng bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.