Khởi tố 1 đối tượng trong vụ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong

27/02/2019 19:50





Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Vinh Tân (28 tuổi; ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tân là người bị tình nghi đã ném ma túy vào ca nước khiến thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý, Công an huyện Long Hồ) uống nhầm, bị ngộ độc dẫn đến tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 13-7-2018, Công an huyện Long Hồ thực hiện kế hoạch bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước). Tổ công tác gồm 6 người trong Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy. Đến 21 giờ cùng ngày, tổ đã bắt được một đối tượng tên Nguyễn Hữu Đang tàng trữ ma túy trong túi quần. Đang có quan hệ với Tân và cùng Tân tàng trữ ma túy nên lực lượng dẫn Đang đến nhà bà ngoại Tân gần đó.

Võ Vinh Tân. Ảnh: Công an Long Hồ

Khi kiểm tra bên hông khu vực nhà bà ngoại Tân, công an phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá nên lập biên bản thu giữ. Trong lúc lập biên bản thì thiếu úy Đạt nói khát nước, xin chủ nhà nước uống nhưng không ai trả lời. Đạt đi vào trong nhà lấy ca nước bằng nhựa để tại khu vực phía trước phòng ngủ của Tân uống. Một lúc sau, Đạt than nhức đầu, chóng mặt nên kêu đồng đội còng tay mình lại. Sau đó, thiếu úy Đạt thấy khó chịu và có biểu hiện bất thường nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y, thiếu úy Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Dung dịch trong ca nước là ma túy, nghi Tân ném vào ca nước phi tang. Công an đã kiểm tra, phát hiện bên trong ca nước có 3 gói ni-lông, nghi là ma túy đã hòa tan vào ca nước. Sau khi xảy ra vụ việc, Tân bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ, khởi tố Đang để điều tra. Liên quan đến vụ việc, bác sĩ trực cấp cứu vào đêm 13-7-2018 từ chối cấp cứu thiếu úy Đạt đã bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long kỷ luật khiển trách, còn ê-kíp trực kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ca nước nghi có chứa ma túy mà thiếu úy Đạt uống nhầm

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 18-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ tiến hành kiểm tra căn nhà tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước), phát hiện Tân đang tàng trữ ma tuý. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 6 bịch ni-lông, có trọng lượng 8,6 gram ma tuý. Bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 6 điện thoại di động, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu, súng tự chế và số tiền 260 triệu đồng. Tân khai nhận, số ma túy trên được mua tại Cần Thơ để sử dụng thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Ca Linh