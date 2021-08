Ngày 19-8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tấn Dương (34 tuổi, ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), là Giám đốc Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân (trụ sở tại TP Bắc Ninh), và 11 bị can khác về hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức.



Các bị can trong vụ án - Ânh: Công an cung cấp

Cảnh sát xác định, ngoài bị can Dương, 11 đối tượng trên là nhân viên tư vấn giới thiệu việc làm của các công ty cung ứng lao động trên địa bàn tỉnh và lái xe đường dài.

Để có thể thu hút, giới thiệu được nhiều lao động, đạt chỉ tiêu tuyển dụng nhân lực công ty giao, khi tư vấn và giới thiệu việc làm các đối tượng sẽ cung cấp giấy xét nghiệm khi người lao động có nhu cầu.

Theo cảnh sát, 11 bị can nêu trên khai nhận đã chuyển thông tin khách hàng cho Dương qua zalo. Sau đó, Dương chỉnh sửa thông tin, scan dấu đỏ trên phiếu xét nghiệm thật, in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện. Mỗi phiếu xét nghiệm có giá từ 50.000 đến 150.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và 200.000 đến 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR.



Trần Tấn Dương tại cơ quan điều tra

Bên cạnh việc làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, một số đối tượng còn thuê Dương làm giả giấy xác nhận cư trú của một số địa phương để cung cấp cho người lao động đủ điều kiện vào công ty làm việc.



Tại cơ quan điều tra, bị can Dương khai nhận do nhận thấy nhu cầu của công nhân, lái xe cho các công ty trong khu công nghiệp, lái xe đường dài cần có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2, nên đã nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ để bán kiếm lời. Dương sưu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, scan và lưu lại trên máy tính. Sau đó, chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu mà khách đã chuyển qua zalo, scan dấu đỏ trên phiếu xét nghiệm thật, in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện.



Hiện Công an TP Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.