Ngày 16-8, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tiền (SN 1992; ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Bị can Trần Văn Tiền

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13-8, Tiền chạy xe máy chở mẹ mình đi trên đường tỉnh 866. Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, (cổng chào xã Tân Hòa Thành) thì tổ công tác chặn dừng kiểm tra.

Tiền xuất trình phiếu đi chợ nhưng không hợp lệ nên tổ công tác không cho qua chốt và yêu cầu Tiền chờ giải quyết. Tiền không chấp hành và lái xe vượt qua chốt.

Công an đuổi theo chặn xe, Tiền dùng nón bảo hiểm và khúc cây đánh thành viên tổ công tác bị thương. Sau đó, tổ công tác khống chế, bắt được Tiền và bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Phủ (28 tuổi; ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phan Đình Phủ và con dao mang đến quậy phá chốt kiểm soát dịch

Trước đó, vào sáng 3-8, Phủ cầm dao xông đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thị trấn Đông Thành (điểm giáp ranh giữa xã Mỹ Thạnh Bắc và thị trấn Đông Thành) rồi lớn tiếng hỏi: "Ai là người đã giữ phương tiện của tao?".

Mặc dù được các thành viên ở chốt thuyết phục bỏ dao xuống đất nhưng Phủ vẫn tiếp tục xông tới quậy phá và đánh liên tục vào mắt đại úy Lê Hải Đăng - người đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Phủ là đối tượng nghiện ma túy, vừa ra tù với mức án 6 năm về tội chống người thi hành công vụ.