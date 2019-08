Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 31-8, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khởi nơi cư trú đối 6 đối tượng.



UBND xã Cư ELang

Những người vừa bị khởi tố gồm: ông Y Thoai Byă (57 tuổi), vợ là bà H’Blút Niê (52 tuổi); ông Y Thiên K’tla (57 tuổi), vợ là bà H’Nút Byă (54 tuổi); và ông Y Wem Byă (48 tuổi), vợ là bà H’Nĩ Niê (52 tuổi). Những đối tượng này bị khởi tố để làm rõ hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo một cán bộ VKSND tỉnh Đắk Lắk, quá trình điều tra ban đầu xác định các cán bộ đã bị khởi tố trước đó câu kết với 6 người dân này để chiếm đoạt tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Krông Pắk Thượng. Những người này bị khởi tố với hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với vai trò giúp sức.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa nghe đọc lệnh khởi tố

Trước đó, tháng 8-2018, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ công tác tại UBND xã Cư Elang (huyện Ea Kar) gồm: Lê Thành Nguyên (SN 1983), Hoàng Trọng Nghĩa (SN 1984) và Lê Sơn (SN 1984). Đến tháng 6-2019, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố thêm ông Đỗ Văn Hưu (Chủ tịch UBND xã Cư Elang) để điều tra về các hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Lê Thành Nguyên nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Dự án Hồ chứa nước Krông Pắk Thượng có tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng. Cuối năm 2012, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định phê duyệt và triển khai thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khu vực tái định cư cánh đồng lúa nước thuộc Dự án hồ chứa nước Krông Pắk Thượng. Trong quá trình lập hồ sơ thu hồi đất đền bù và giao đất giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình của dự án, các ông Nguyên, Nghĩa đã nhờ 3 cặp vợ chồng trên (là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương và gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo) để được nhà nước bồi thường, hỗ trợ nhiều hơn đứng tên khống vào danh sách nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường. Các đối tượng Nguyên và Nghĩa đã chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng tiền ngân sách.